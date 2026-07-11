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Спорт

НБА. Виктор Вембаньяма подписал пятилетний контракт с "Сан-Антонио Сперс"

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 11 июля 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 10:53
НБА. Виктор Вембаньяма подписал пятилетний контракт с "Сан-Антонио Сперс"
AP Photo/Aurelien Morissard

Лидер "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма подписал с клубом пятилетний контракт, сообщают американские СМИ.

Журналист Шамс Чарания сообщает в соцсетях, что сумма контракта 252 миллиона долларов.

Новый договор вступит в силу в сезоне 2027-28 годов.

Французский центровой выступает за "Сперс" с 2023 года.

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