UFC. Дю Плесси победил Усмана
время публикации: 19 июля 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 07:32
В Оклахома-Сити состоялся турнира ММА UFC Fight Night: du Plessis vs. Usman (также известный как UFC Fight Night 281).
В главном поединке южноафриканец Дрикус дю Плесси по очкам уверенно победил нигерийско-американского бойца Камару Усмана.
Бывший чемпион Cage Warriors британец Кристиан Лерой Дункан победил решением судей американца Джареда Каннонье.
В американском поединке Чейз Хупер болевым приемом в первом раунде победил Митча Рамиреса.
Бывшая чемпионка Cage Fury американка Фатима Клайн по очкам победила бразильянку Табату Риччи.
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