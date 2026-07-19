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UFC. Дю Плесси победил Усмана

Смешанные единоборства
время публикации: 19 июля 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 07:32
UFC. Дю Плесси победил Усмана
AP Photo/John Loche

В Оклахома-Сити состоялся турнира ММА UFC Fight Night: du Plessis vs. Usman (также известный как UFC Fight Night 281).

В главном поединке южноафриканец Дрикус дю Плесси по очкам уверенно победил нигерийско-американского бойца Камару Усмана.

Бывший чемпион Cage Warriors британец Кристиан Лерой Дункан победил решением судей американца Джареда Каннонье.

В американском поединке Чейз Хупер болевым приемом в первом раунде победил Митча Рамиреса.

Бывшая чемпионка Cage Fury американка Фатима Клайн по очкам победила бразильянку Табату Риччи.

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