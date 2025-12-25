x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
последняя новость: 09:51
25 декабря 2025
Спорт

Определились полуфиналисты и финалисты чемпионата Израиля по теннису

время публикации: 25 декабря 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 09:03
Определились полуфиналисты и финалисты чемпионата Израиля по теннису
В Иерусалиме проходит чемпионат Израиля по теннису. Определились полуфиналисты в одиночном разряде. И финалисты – в парах.

У женщин в полуфинал вышли:

Офир Менхардт, Хила Боадана, Лина Глушко и Мааян Ларон.

Полуфиналисты мужского турнира:

Даниэль Цукерман, Амит Валес, Офек Шиманов, Орель Кимхи.

В финале женского парного разряда сыграют Офир и Шахар Менхардт против Хилы и Ширы Боадана.

В финале мужского парного разряда сыграют: Гур Трахтенберг и Асаф Фридлер против Итамара Тфиро и Эяля Шиовица.

