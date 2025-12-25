Определились полуфиналисты и финалисты чемпионата Израиля по теннису
время публикации: 25 декабря 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 09:03
В Иерусалиме проходит чемпионат Израиля по теннису. Определились полуфиналисты в одиночном разряде. И финалисты – в парах.
У женщин в полуфинал вышли:
Офир Менхардт, Хила Боадана, Лина Глушко и Мааян Ларон.
Полуфиналисты мужского турнира:
Даниэль Цукерман, Амит Валес, Офек Шиманов, Орель Кимхи.
В финале женского парного разряда сыграют Офир и Шахар Менхардт против Хилы и Ширы Боадана.
В финале мужского парного разряда сыграют: Гур Трахтенберг и Асаф Фридлер против Итамара Тфиро и Эяля Шиовица.
