Спорт

Успехи юных израильских теннисистов

Теннис
время публикации: 03 мая 2026 г., 08:49 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 08:49
Успехи юных израильских теннисистов
AP Photo/Manu Fernandez

Несколько юных израильских теннисистов удачно выступили в турнирах Европейского тура.

Израильтянка Майя Фирер (возрастная категория до 12 лет) стала финалисткой в парном разряде в турнире Prokuplje Open, который проходил в Сербии. С украинской Марией Корсун она в финале проиграла Йоване Атанасовской (Северная Македония) и Лене Лазаревич (Сербия) 2:6, 6:7.

Израильтянка Нога Бар Шалом (возарастная категория до 14 лет) проиграла в полуфинале турнира Pohar mesta Rakovnik (Чехия) чешке Ванессе Балей. При счете 0:4 в первом сете она снялась с матча.

