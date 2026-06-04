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Открытый чемпионат Франции. Сенсационное поражение Арины Соболенко

Теннис
Сенсации
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 04 июня 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 07:40
Открытый чемпионат Франции. Сенсационное поражение Арины Соболенко
AP Photo/Emma Da Silva

Определились все полуфиналистки Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

Россиянка Диана Шнайдер во второй раз вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Она сенсационно победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 3:6, 7:5, 6:0.

Диана Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалинськой.

Во втором полуфинале встретятся украинка Марта Костюк и россиянка Мирра Андреева.

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