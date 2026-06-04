Открытый чемпионат Франции. Сенсационное поражение Арины Соболенко
время публикации: 04 июня 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 07:40
Определились все полуфиналистки Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.
Россиянка Диана Шнайдер во второй раз вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
Она сенсационно победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 3:6, 7:5, 6:0.
Диана Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалинськой.
Во втором полуфинале встретятся украинка Марта Костюк и россиянка Мирра Андреева.
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