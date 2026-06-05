Тхэквондо. Асаф Ясур завоевал медаль Гран-при Рима

Израильский паралимпиец Асаф Ясур стал бронзовым призером Гран-при Рима по тхэквондо.

Он выступает в весовой категории до 58 кг.

Чемпионом в этой категории стал азербайджанец Сабир Зейналов.

Асаф Ясур в полуфинале проиграл корейцу Ли Пенгану.

Израильский паралимпиец Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) занял пятое место.