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Тхэквондо. Асаф Ясур завоевал медаль Гран-при Рима

Спорт/важное
Тхэквондо
время публикации: 05 июня 2026 г., 14:27 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 14:27
Тхэквондо. Асаф Ясур завоевал медаль Гран-при Рима
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильский паралимпиец Асаф Ясур стал бронзовым призером Гран-при Рима по тхэквондо.

Он выступает в весовой категории до 58 кг.

Чемпионом в этой категории стал азербайджанец Сабир Зейналов.

Асаф Ясур в полуфинале проиграл корейцу Ли Пенгану.

Израильский паралимпиец Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) занял пятое место.

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