Тхэквондо. Асаф Ясур завоевал медаль Гран-при Рима
время публикации: 05 июня 2026 г., 14:27 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 14:27
Израильский паралимпиец Асаф Ясур стал бронзовым призером Гран-при Рима по тхэквондо.
Он выступает в весовой категории до 58 кг.
Чемпионом в этой категории стал азербайджанец Сабир Зейналов.
Асаф Ясур в полуфинале проиграл корейцу Ли Пенгану.
Израильский паралимпиец Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) занял пятое место.
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