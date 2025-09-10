x
10 сентября 2025
последняя новость: 23:01
10 сентября 2025
последняя новость: 23:01
10 сентября 2025
Мир

Дональд Трамп принял в Белом доме родственников заложников, удерживаемых ХАМАСом

Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 10 сентября 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 21:42
Дональд Трамп принял в Белом доме родственников заложников, удерживаемых ХАМАСом
AP Photo / Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп в среду, 10 сентября, встретился в Белом доме с родственниками заложников и бывшими заложниками, освобожденными из плена ХАМАСа. На встрече присутствовали также вице-президент Джей-Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и специальный посланник Стив Виткофф.

Родственники заложников поделились своей тревогой за судьбу близких после израильского удара по лидерам ХАМАСа в Дохе. На вопрос Трампа, поможет ли военная операция в Газе заложникам, присутствующие ответили, что их близкие окажутся в этом случае в еще большей опасности. По их словам, единственным жизнеспособным решением проблемы является мирное соглашение, достигнутое путем переговоров.

Дональд Трамп пообещал, что "США продолжат оказывать давление на ХАМАС до тех пор, пока не будут освобождены все заложники".

