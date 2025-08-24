Обращение Зеленского: "Украина не будет принуждена к стыду, который русские называют компромиссом"

В Украине отмечают 24 августа День независимости. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что благодаря отваге и стойкости украинский народ смог отстоять независимость и сможет достичь мира.

"Украина на это способна, потому что имеет характер, каменную выдержку, взгляд, который не отводит, и руки, обожженные огнем и временем, но сильные. Руки, которые держат щит и защищают свое, свою землю, свою культуру, свою тысячелетнюю историю, доказательством которой являются основатели Киева", – сказал он.

Он отметил: война, которая продолжается уже 1278 дней – это война за независимость. "Мы продолжаем доказывать сейчас каждый на своем месте. Каждый, кто несет независимость в себе. Кто защищает наше право быть украинцами. Своей работой, своими делами, своими достижениями", – цитирует его "Украина-24".

"Мы хотим мира, но достойного и всеобъемлющего. И поэтому рассчитываем на силу всего мира. Вот такая Украина теперь. Вот такая Украина никогда в истории больше не будет принуждена к стыду, который русские называют компромиссом", – сказал глава государства, подчеркнув, что только сами украинцы вправе решать, каким будет их будущее.

По его словам, международное сообщество уважает Украину, воспринимает Украину как равную: "Украина, которая может реально за сутки собрать и объединить вокруг себя лидеров мира. Украина, с которой хочет совместно производить дроны Америка, весь мир. Украина, которая восстановила единство Европы и США и теперь является основой этого союза. Украина, которая стоит на своем. И может постоять за себя".

"Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место за столом. Ей не говорят: подождите за дверью. Ей говорят: решать только вам. Именно такую Украину неделю назад я имел честь представлять в США. Сегодня и США, и Европа соглашаются: Украина еще не победила, но уж точно не проиграет", – заявил Зеленский, добавив, что Украина нужна ЕС не меньше, чем ЕС нужен Украине.