Мир

Трамп заявил: "Похоже, ХАМАС сдаст оружие"

Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 29 января 2026 г., 20:48 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 20:53
Трамп заявил: "Похоже, ХАМАС сдаст оружие"
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что "похоже" (looks like) террористическая организация ХАМАС согласится разоружиться в рамках второго этапа программы прекращения огня в секторе Газы.

"Многие говорили, что они никогда не разоружатся, – заявил Трамп на заседании кабинета после того, как его спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф кратко проинформировал о ходе переговоров. – Похоже, они разоружатся".

Трамп добавил, что все заложники – и живые, и убитые – были возвращены благодаря политике "мир через силу", и ХАМАС сыграл роль в их освобождении.

Напомним, ранее анонимный американский представитель сообщил, что разоружение боевиков ХАМАСа в секторе Газы будет увязано с некоей амнистией палестинской террористической группировки.

"Многие в ХАМАСе говорят о разоружении. Мы думаем, это произойдет – иначе они нарушат соглашение. Разоружение будет увязано с каким-то видом амнистии. Честно говоря, у нас очень, очень хороший план разоружения", – сказал американский представитель.

