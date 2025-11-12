Освобожденные заложники выступили перед комиссией ООН, рассказав о пытках и изнасилованиях

Освобожденные израильские заложники Авива и Кит Сигал выступили в Женеве на заседании Специального комитета ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Они рассказали о пытках, издевательствах и изнасилованиях, перенесенных израильтянами в плену.

"Когда нас завели под землю, там был мальчик, весь в крови, которому террористы ХАМАСа связали руки. Когда один из террористов пришел с кусачками, чтобы снять стяжку, он порезал ему руку. Мне хотелось кричать, а он делал это и улыбался", – рассказала Авива.

"Одна из переживших плен рассказала мне еще об одной девушке, которую террорист забрал в душ, заставил раздеться и заняться с ним оральным сексом. После этого он тоже улыбался. А 16-летнюю девочку заставили раздеваться перед террористами. Ей все 16 лет, она никому не показывала своего тела", – поделилась Сигал.

Ее муж рассказал, что ради забавы террористы устраивали сравнение половых членов пленников, их не пускали в туалет, морили голодом, мучали жаждой, заставили раздеваться и полностью обривали. "Я не прошу вас о милосердии, я прошу вас гарантировать, что ужасы, совершенные террористами, никогда не повторятся", – сказал он представителям международного сообщества.

Стоящий во главе израильской делегации генеральный директор министерства юстиции Итамар Доненфельд заявил о приверженности Израиля международной конвенции против пыток и призвал членов специальной комиссии воздержаться от распространения антисемитской пропаганды придерживаться фактов и соблюдать законы.

"Наша община потеряла 64 человек. ХАМАС зафиксировал все – они ведь гордятся содеянным. Они играли в футбол человеческими головами, отрезали девушкам груди и играли ими. Одного из наших мальчиков похоронили без головы, ее нашли потом – в Газе", – рассказала Авива Сигал.