x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 22:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 22:28
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Освобожденные заложники выступили перед комиссией ООН, рассказав о пытках и изнасилованиях

ХАМАС
Заложники
ООН
время публикации: 12 ноября 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 22:09
Освобожденные заложники выступили перед комиссией ООН, рассказав о пытках и изнасилованиях
AP Photo/Markus Schreiber, File

Освобожденные израильские заложники Авива и Кит Сигал выступили в Женеве на заседании Специального комитета ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Они рассказали о пытках, издевательствах и изнасилованиях, перенесенных израильтянами в плену.

"Когда нас завели под землю, там был мальчик, весь в крови, которому террористы ХАМАСа связали руки. Когда один из террористов пришел с кусачками, чтобы снять стяжку, он порезал ему руку. Мне хотелось кричать, а он делал это и улыбался", – рассказала Авива.

"Одна из переживших плен рассказала мне еще об одной девушке, которую террорист забрал в душ, заставил раздеться и заняться с ним оральным сексом. После этого он тоже улыбался. А 16-летнюю девочку заставили раздеваться перед террористами. Ей все 16 лет, она никому не показывала своего тела", – поделилась Сигал.

Ее муж рассказал, что ради забавы террористы устраивали сравнение половых членов пленников, их не пускали в туалет, морили голодом, мучали жаждой, заставили раздеваться и полностью обривали. "Я не прошу вас о милосердии, я прошу вас гарантировать, что ужасы, совершенные террористами, никогда не повторятся", – сказал он представителям международного сообщества.

Стоящий во главе израильской делегации генеральный директор министерства юстиции Итамар Доненфельд заявил о приверженности Израиля международной конвенции против пыток и призвал членов специальной комиссии воздержаться от распространения антисемитской пропаганды придерживаться фактов и соблюдать законы.

"Наша община потеряла 64 человек. ХАМАС зафиксировал все – они ведь гордятся содеянным. Они играли в футбол человеческими головами, отрезали девушкам груди и играли ими. Одного из наших мальчиков похоронили без головы, ее нашли потом – в Газе", – рассказала Авива Сигал.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 ноября 2025

Книга Эли Шараби вошла в топ-100 лучших книг 2025 года
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2025

В Беэри обнаружили оружие и рации боевиков ХАМАСа в здании детского сада