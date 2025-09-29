Нетаниягу и Трамп проведут совместную пресс-конференцию
время публикации: 29 сентября 2025 г., 04:26 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 05:32
В преддверии встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа, которая состоится 29 сентября в Белом доме, ожидается, что они проведут совместную пресс-конференцию, передает корреспондент Ynet Итамар Айхнер.
В сообщении сказано, что Трамп также планирует пригласить Нетаниягу на обед.
Израильские источник говорит о благоприятной атмосфере для достижения соглашения по Газе и прогрессе на переговорах.
