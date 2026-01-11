Юрсоветница Кнессета против приостановки обсуждения закона о реформе телерадиовещания

Юридическая советница Кнессета Сагит Афик заявила, что нет юридических оснований для замораживания обсуждений законопроекта о реформе системы телерадиовещания в комиссии по вопросам прессы, которую возглавляет депутат Галит Дистель-Атбариан ("Ликуд").

Афик пояснила, что Кнессет уполномочен продолжать законодательный процесс даже при разногласиях в правительстве, и подчеркнула, что представители юридической службы правительства и министерств обязаны являться на заседания комиссии и представлять свои профессиональные заключения.

Отметим, что когда министр связи Шломо Караи добивался создания специальной комиссии под председательством Дистель-Атбарян с тем, чтобы более лояльная комиссия продвигала его реформу телерадиовещания, юридическая советница Кнессета выступала против этого шага.

Она указывала, что перенос рассмотрения законопроекта о реформе телевещания из финансовой комиссии в другую нанесет ущерб корректности законодательного процесса и ослабит возможности Кнессета контролировать ход обсуждения.

По словам Сагит Афик, передача дальнейшей работы над законопроектом, который ранее прошел в первом чтении, в комиссию, не обладающую соответствующими полномочиями для работы над ним, создаст опасный прецедент, который повлияет на распределение полномочий между Кнессетом и правительством.

Афик также указывала, что создание новой комиссии специально для продвижения законопроекта о реформе телевещания не улучшит, а ухудшит ситуацию, поскольку речь идет об обширном и сложном законопроекте с серьезными долговременными последствиями.

Тем не менее, комиссия Кнессета утвердила создание комиссии по телерадиовещанию. Возглавила новую комиссию депутат от "Ликуда" Галит Дисталь-Атбариан, автор законопроекта о закрытии новостной службы общественной телерадиовещательной корпорации "Кан".