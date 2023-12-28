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    В Израиле

    Герои, антигерои, события 2023 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
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    Герои, антигерои, события 2023 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
    Фото NEWSru.co.il

    Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2023 года в 14 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

    Итоги голосования будут опубликованы 29 декабря.

    "Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

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    В каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

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    Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, попадавших в новостную ленту в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

    ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2023 ГОДА. Принять участие в опросе

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    При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2023 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

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    Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.

    Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

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    Голосование в 2023 году проводится по следующим номинациям:
    1) Герой года в мире,
    2) Антигерой года в мире,
    3) Герой года в Израиле,
    4) Антигерой года в Израиле,
    5) Человек года. Политика в Израиле,
    6) Человек года. Экономика в Израиле,
    7) Человек года. Наука и здоровье в Израиле,
    8) Человек года. Культура в Израиле,
    9) Человек года. Журналистика в Израиле,
    10) Современные технологии в Израиле,
    11) Человек года. Спорт в Израиле,
    12) Событие года в мире,
    13) Событие года в Израиле,
    14) Потеря года

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    В этом году мы отказываемся от нескольких традиционных номинаций. Считаем невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле" в год трагических событий 7 октября, когда только в "черную субботу" погибли более тысячи людей на территории Израиля – невозможно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в тот день и в последующие дни войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.

    Пока идет война, не будет проводиться голосование и в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют сейчас против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля вернутся домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.

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    Очень сложно было определить кандидатов в номинации "Герой года в Израиле". Мы решили: пусть это будут сугубо гражданские люди.

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    НОМИНАНТЫ

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    1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

    Джо Байден – президент США, оказывающий поддержку Израилю в сложнейший период для еврейского государства.

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    Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины, которые уже почти два года успешно противостоят армии РФ.

    Наргес Мохаммади – иранская правозащитница и политическая заключенная, лауреат Нобелевской премии мира 2023 года.

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    2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

    Антониу Гуттериш – генеральный секретарь ООН, заявивший, что нападение ХАМАСа 7 октября стало "результатом оккупации".

    Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии, помогающий Кремлю и блокирующий европейскую помощь Украине.

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    Абдул-Малик аль-Хуси – лидер хуситов, группировки йеменских зейдитов "Ансар Аллах", объявившей войну Израилю.

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    3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

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    Амит Ман – парамедик в клинике кибуца Беэри, отказавшаяся эвакуироваться и до последнего мгновенья своей жизни спасавшая раненых.

    Шломо Рон – 85-летний житель кибуца Нахаль-Оз, 7 октября он спрятал жену, дочерей и внука в "мамаде", а сам дождался террористов в гостиной. Его расчет был прост: террористы решат, что старик один дома, убьют его и пойдут дальше. Так и произошло. Шломо был убит. Его близкие выжили.

    Ирис Хаим – мать Йотама Хаима, погибшего от "дружественного огня" в Газе, обратившаяся к бойцам ЦАХАЛа, застрелившим ее сына: "Во всем виноват только ХАМАС".

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    4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

    Ицик Зарка – активист "Ликуда", кричавший демонстрантам, протестовавшим против юридической реформы: "Проклятые ашкеназы, я плюю на вас! Горите в аду!.. Пусть сгорят еще 6 миллионов!"

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    Активисты антисионистского ультраортодоксального движения "Нетурей карта", принявшие участие в прохамасовской конференции в Иране и после 7 октября участвующие в пропалестинских акциях.

    Айман Хатиб-Ясин – депутат Кнессета от исламистской партии РААМ, заявившая, что террористы 7 октября "младенцев не убивали и женщин не насиловали".

    ...

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    5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

    Мансур Аббас – лидер исламистской партии РААМ, который вскоре после "черной субботы" осудил террористов и обратился к ХАМАСу с требованием освободить пленных израильтян.

    Бени Ганц – лидер блока "Махане Мамлахти", поднявшегося на 1-е место в рейтинге политиков в период протестов против юридической реформы и войны с террором.

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    Ицхак Герцог – президент Израиля, призывавший нацию к единству и во время протестов, и во время войны.

    Ярив Левин – министр юстиции Израиля, инициировавший и пытавшийся провести юридическую реформу, несмотря на общественный протест и отсутствие однозначной поддержки в коалиции.

    ...

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    6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

    Амир Ярон – председатель Банка Израиля, его работа признана отличной главой правительства, он остается в должности на вторую каденцию.

    Коби Варди – судья Тель-Авивского административного суда, который сберег государству 2 миллиарда шекелей в процессе приватизации электростанции "Эшколь".

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    Гражданское волонтерское движение, взявшее на себя мобилизацию средств и организацию снабжения фронта и тыла в первые недели войны, когда государственные структуры не функционировали должным образом.

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    7) ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА И ЗДОРОВЬЕ В ИЗРАИЛЕ

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    Ротем Карни – профессор из Еврейского университета в Иерусалиме, группа которого изучила молекулярный механизм, позволяющий раку поджелудочной железы метастазировать и становиться смертельным, это поможет разработать новые методы лечения этого вида рака.

    Яаков Ханна – профессор из Института Вейцмана, команда которого смогла создать из стволовых клеток и в течение 14-дней выращивать в лабораторных условиях "модель" эмбриона.

    Михаль Шварц – профессор нейробиолог, за открытие механизма работы иммунной системы в мозгу и изобретение лекарств от болезней мозга (Альцгеймера и др.).

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    8) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА В ИЗРАИЛЕ

    Галь Гадот – актриса, организовавшая показ в Голливуде фильма о террористической атаке на Израиль.

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    Нес и Стила (Ness Ve Stilla) – авторы главного хита военного времени, "Харбо Дарбо" – песни, вызвавшей волну возмущения в мире и массовую поддержку в Израиле.

    Ноа Тишби – актриса, спецпосланник Израиля по борьбе с антисемитизмом, выступившая на BBC по поводу фейка вокруг больницы "Аль-Ахли" в Газе.

    Творческий коллектив телешоу "Эрец неедерет" – за сохранение чувства юмора в тяжёлое время.

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    9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЖУРНАЛИСТИКА В ИЗРАИЛЕ

    Сергей Ауслендер – военный обозреватель "Девятого канала", ведущий свой YouTube и телеграм-канал "Война с ордой"

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    Алла Гаврилова – репортер NEWSru.co.il, автор множества публикаций о жертвах террора, о заложниках, о жизни в Израиле во время войны

    Сергей Гранкин – тележурналист, военный корреспондент "Девятого канала"

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    10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАИЛЕ

    Разработчики лазерной системы ПРО "Щит света" – в ноябре сообщалось, что эта система осуществила первый боевой перехват на границе с Ливаном

    Корпорация NVIDIA – досрочно запустившая в ноябре суперкомпьютер Israel-1, предназначенный для научных разработок в сфере искусственного интеллекта

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    Михаль Мор – основательница стартапа Sharp Shooter, разработчица умных прицелов "Кинжал" ("Пигьон")

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    11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ

    adv_39 m_ar_23

    Юношеская сборная Израиля по футболу – бронзовый призер юношеского чемпионата мира

    Молодежная сборная Израиля по баскетболу – серебряный призер чемпионата Европы

    Инбар Ланир – чемпионка мира по дзюдо

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    Сборная Израиля по художественной гимнастике – медалистки чемпионата мира

    Шахар Тиби и Катя Спичаков – "золото" и "серебро" чемпионата мира по виндсерфингу

    ...

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    12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

    Война между Россией и Украиной, продолжающаяся второй год

    "Театральное дело" в РФ – арест Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

    adv_42 m_ar_26

    Появление ChatGPT и повальное увлечение "искусственным интеллектом"

    Переход Нагорного Карабаха/Арцаха под контроль Азербайджана

    Землетрясение в Турции, унесшее десятки тысяч жизней

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    13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

    Акции протеста и провал реформы юридической системы

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    "Черная суббота" – 7 октября – нападение террористов из Газы на Израиль

    Вступление в силу безвизового режима между Израилем и США

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    14) ПОТЕРЯ ГОДА

    Лариса Герштейн – общественный деятель, певица, бывший вице-мэр Иерусалима, Израиль

    Йонатан Гефен – поэт и писатель, Израиль

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    Геннадий Гладков – композитор, Россия

    Сергей Григорьянц – правозащитник, журналист, издатель, Украина/Россия

    Борис Жутовский – художник, Россия

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    Вячеслав Зайцев – модельер, Россия

    Отар Иоселиани – кинорежиссер, Грузия

    Илья Кабаков – художник и философ, СССР/США

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    Вахтанг Кикабидзе – актер и режиссер, Грузия

    Генри Киссинджер – политик и общественный деятель, США

    Милан Кундера – писатель, Чехословакия/Франция

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    Шинейд О'Коннор – певица, Ирландия

    Тото Кутуньо – певец, Италия

    Джина Лоллобриджида – актриса, Италия

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    Кевин Митник – хакер, США

    Кэндзабуро Оэ – писатель, Япония

    Глеб Павловский – политолог, Украина/Россия

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    Мэттью Перри – актер, США

    Мария Розанова – правозащитница и издатель, СССР/Франция

    Сергей Сивохо – юморист, шоумен, Украина

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    Тина Тернер – певица и актриса, США

    Хаим Тополь – актер, Израиль

    Инна Чурикова – актриса, Россия

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    Меир Шалев – писатель и публицист, Израиль

    Валентин Юдашкин – модельер, Россия

    Евгений Ясин – экономист, Россия

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    ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2023 ГОДА. Принять участие в опросе

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