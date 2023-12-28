Герои, антигерои, события 2023 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2023 года в 14 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 29 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
В каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, попадавших в новостную ленту в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2023 ГОДА. Принять участие в опросе
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2023 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.
Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2023 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Человек года. Политика в Израиле,
6) Человек года. Экономика в Израиле,
7) Человек года. Наука и здоровье в Израиле,
8) Человек года. Культура в Израиле,
9) Человек года. Журналистика в Израиле,
10) Современные технологии в Израиле,
11) Человек года. Спорт в Израиле,
12) Событие года в мире,
13) Событие года в Израиле,
14) Потеря года
В этом году мы отказываемся от нескольких традиционных номинаций. Считаем невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле" в год трагических событий 7 октября, когда только в "черную субботу" погибли более тысячи людей на территории Израиля – невозможно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в тот день и в последующие дни войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.
Пока идет война, не будет проводиться голосование и в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют сейчас против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля вернутся домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.
Очень сложно было определить кандидатов в номинации "Герой года в Израиле". Мы решили: пусть это будут сугубо гражданские люди.
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НОМИНАНТЫ
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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Джо Байден – президент США, оказывающий поддержку Израилю в сложнейший период для еврейского государства.
Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины, которые уже почти два года успешно противостоят армии РФ.
Наргес Мохаммади – иранская правозащитница и политическая заключенная, лауреат Нобелевской премии мира 2023 года.
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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Антониу Гуттериш – генеральный секретарь ООН, заявивший, что нападение ХАМАСа 7 октября стало "результатом оккупации".
Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии, помогающий Кремлю и блокирующий европейскую помощь Украине.
Абдул-Малик аль-Хуси – лидер хуситов, группировки йеменских зейдитов "Ансар Аллах", объявившей войну Израилю.
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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Амит Ман – парамедик в клинике кибуца Беэри, отказавшаяся эвакуироваться и до последнего мгновенья своей жизни спасавшая раненых.
Шломо Рон – 85-летний житель кибуца Нахаль-Оз, 7 октября он спрятал жену, дочерей и внука в "мамаде", а сам дождался террористов в гостиной. Его расчет был прост: террористы решат, что старик один дома, убьют его и пойдут дальше. Так и произошло. Шломо был убит. Его близкие выжили.
Ирис Хаим – мать Йотама Хаима, погибшего от "дружественного огня" в Газе, обратившаяся к бойцам ЦАХАЛа, застрелившим ее сына: "Во всем виноват только ХАМАС".
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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ицик Зарка – активист "Ликуда", кричавший демонстрантам, протестовавшим против юридической реформы: "Проклятые ашкеназы, я плюю на вас! Горите в аду!.. Пусть сгорят еще 6 миллионов!"
Активисты антисионистского ультраортодоксального движения "Нетурей карта", принявшие участие в прохамасовской конференции в Иране и после 7 октября участвующие в пропалестинских акциях.
Айман Хатиб-Ясин – депутат Кнессета от исламистской партии РААМ, заявившая, что террористы 7 октября "младенцев не убивали и женщин не насиловали".
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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ
Мансур Аббас – лидер исламистской партии РААМ, который вскоре после "черной субботы" осудил террористов и обратился к ХАМАСу с требованием освободить пленных израильтян.
Бени Ганц – лидер блока "Махане Мамлахти", поднявшегося на 1-е место в рейтинге политиков в период протестов против юридической реформы и войны с террором.
Ицхак Герцог – президент Израиля, призывавший нацию к единству и во время протестов, и во время войны.
Ярив Левин – министр юстиции Израиля, инициировавший и пытавшийся провести юридическую реформу, несмотря на общественный протест и отсутствие однозначной поддержки в коалиции.
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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ
Амир Ярон – председатель Банка Израиля, его работа признана отличной главой правительства, он остается в должности на вторую каденцию.
Коби Варди – судья Тель-Авивского административного суда, который сберег государству 2 миллиарда шекелей в процессе приватизации электростанции "Эшколь".
Гражданское волонтерское движение, взявшее на себя мобилизацию средств и организацию снабжения фронта и тыла в первые недели войны, когда государственные структуры не функционировали должным образом.
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7) ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА И ЗДОРОВЬЕ В ИЗРАИЛЕ
Ротем Карни – профессор из Еврейского университета в Иерусалиме, группа которого изучила молекулярный механизм, позволяющий раку поджелудочной железы метастазировать и становиться смертельным, это поможет разработать новые методы лечения этого вида рака.
Яаков Ханна – профессор из Института Вейцмана, команда которого смогла создать из стволовых клеток и в течение 14-дней выращивать в лабораторных условиях "модель" эмбриона.
Михаль Шварц – профессор нейробиолог, за открытие механизма работы иммунной системы в мозгу и изобретение лекарств от болезней мозга (Альцгеймера и др.).
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8) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА В ИЗРАИЛЕ
Галь Гадот – актриса, организовавшая показ в Голливуде фильма о террористической атаке на Израиль.
Нес и Стила (Ness Ve Stilla) – авторы главного хита военного времени, "Харбо Дарбо" – песни, вызвавшей волну возмущения в мире и массовую поддержку в Израиле.
Ноа Тишби – актриса, спецпосланник Израиля по борьбе с антисемитизмом, выступившая на BBC по поводу фейка вокруг больницы "Аль-Ахли" в Газе.
Творческий коллектив телешоу "Эрец неедерет" – за сохранение чувства юмора в тяжёлое время.
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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЖУРНАЛИСТИКА В ИЗРАИЛЕ
Сергей Ауслендер – военный обозреватель "Девятого канала", ведущий свой YouTube и телеграм-канал "Война с ордой"
Алла Гаврилова – репортер NEWSru.co.il, автор множества публикаций о жертвах террора, о заложниках, о жизни в Израиле во время войны
Сергей Гранкин – тележурналист, военный корреспондент "Девятого канала"
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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАИЛЕ
Разработчики лазерной системы ПРО "Щит света" – в ноябре сообщалось, что эта система осуществила первый боевой перехват на границе с Ливаном
Корпорация NVIDIA – досрочно запустившая в ноябре суперкомпьютер Israel-1, предназначенный для научных разработок в сфере искусственного интеллекта
Михаль Мор – основательница стартапа Sharp Shooter, разработчица умных прицелов "Кинжал" ("Пигьон")
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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ
Юношеская сборная Израиля по футболу – бронзовый призер юношеского чемпионата мира
Молодежная сборная Израиля по баскетболу – серебряный призер чемпионата Европы
Инбар Ланир – чемпионка мира по дзюдо
Сборная Израиля по художественной гимнастике – медалистки чемпионата мира
Шахар Тиби и Катя Спичаков – "золото" и "серебро" чемпионата мира по виндсерфингу
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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Война между Россией и Украиной, продолжающаяся второй год
"Театральное дело" в РФ – арест Евгении Беркович и Светланы Петрийчук
Появление ChatGPT и повальное увлечение "искусственным интеллектом"
Переход Нагорного Карабаха/Арцаха под контроль Азербайджана
Землетрясение в Турции, унесшее десятки тысяч жизней
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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Акции протеста и провал реформы юридической системы
"Черная суббота" – 7 октября – нападение террористов из Газы на Израиль
Вступление в силу безвизового режима между Израилем и США
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14) ПОТЕРЯ ГОДА
Лариса Герштейн – общественный деятель, певица, бывший вице-мэр Иерусалима, Израиль
Йонатан Гефен – поэт и писатель, Израиль
Геннадий Гладков – композитор, Россия
Сергей Григорьянц – правозащитник, журналист, издатель, Украина/Россия
Борис Жутовский – художник, Россия
Вячеслав Зайцев – модельер, Россия
Отар Иоселиани – кинорежиссер, Грузия
Илья Кабаков – художник и философ, СССР/США
Вахтанг Кикабидзе – актер и режиссер, Грузия
Генри Киссинджер – политик и общественный деятель, США
Милан Кундера – писатель, Чехословакия/Франция
Шинейд О'Коннор – певица, Ирландия
Тото Кутуньо – певец, Италия
Джина Лоллобриджида – актриса, Италия
Кевин Митник – хакер, США
Кэндзабуро Оэ – писатель, Япония
Глеб Павловский – политолог, Украина/Россия
Мэттью Перри – актер, США
Мария Розанова – правозащитница и издатель, СССР/Франция
Сергей Сивохо – юморист, шоумен, Украина
Тина Тернер – певица и актриса, США
Хаим Тополь – актер, Израиль
Инна Чурикова – актриса, Россия
Меир Шалев – писатель и публицист, Израиль
Валентин Юдашкин – модельер, Россия
Евгений Ясин – экономист, Россия
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ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2023 ГОДА. Принять участие в опросе