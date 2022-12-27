Герои, антигерои, события 2022 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2022 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

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В каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

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Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2022 ГОДА. Принять участие в опросе

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При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2022 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

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Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.

Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

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Голосование в 2022 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Человек года. Политика в Израиле,

6) Человек года. Экономика в Израиле,

7) Силы безопасности в Израиле,

8) Наука, образование и здоровье в Израиле,

9) Человек года. Культура и СМИ в Израиле,

10) Современные технологии в Израиле,

11) Человек года. Спорт в Израиле,

12) Событие года в мире,

13) Событие года в Израиле,

14) Потеря года в мире,

15) Потеря года в Израиле.

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НОМИНАНТЫ

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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Владимир Зеленский – президент Украины, остающийся на посту главы государства в сложнейший для его страны период полномасштабной войны с Российской Федерацией

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Борис Джонсон – бывший премьер-министр Великобритании, оказывавший поддержку Украине до и после вторжения российской армии

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Илья Яшин – российский оппозиционный политик, приговоренный в РФ к 8,5 годам лишения свободы за то, что он честно говорил о войне в Украине

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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Владимир Путин – президент РФ, развязавший 24 февраля 2022 года полномасштабную войну против Украины

Евгений Пригожин – "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнер", вербующей зэков и совершающей военные преступления в Украине

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Си Цзиньпин – председатель КНР, угрожавший начать боевые действия во время визита Пелоси в Тайвань

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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

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Врачи израильского полевого госпиталя, работавшие в Украине

Михаэль Бродский – посол Израиля в Украине, возглавляющий дипломатическую миссию в крайне сложный период

Зои Север – израильская художница, спасающая жизни украинских бойцов, добывая для них защитное обмундирование

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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Яков Кедми – экс-глава "Натива", который под видом "борьбы с нацизмом" поддерживает войну против Украины

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Басам ас-Саади – один из лидеров "Исламского джихада", арест которого привел к операции "На заре"

Ади Мизрахи – житель Холона, без какой-либо веской причины убивший Юрия Волкова

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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", сумевший сформировать право-религиозную коалицию после успешных выборов в Кнессет 25-го созыва и вернуться на пост премьер-министра

Итамар Бен-Гвир – лидер партии "Оцма Иегудит", добившийся поста министра национальной безопасности, занимая второе место в списке правого блока "Ционут Датит"

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Мансур Аббас – политик, сумевший второй раз провести в Кнессет партию РААМ и увеличивший ее представительство в парламенте, став одним из лидеров арабского сектора, несмотря на участие в правительстве Беннета-Лапида

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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

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Алекс Кушнир – депутат от НДИ, возглавлявший финансовую комиссию в Кнессете 24-го созыва

Амнон Шаашуа, добившийся открытия первого за последние четыре десятилетия нового банка в Израиле (One Zero)

Амир Ярон – председатель Банка Израиля, лавирующий между инициативами политиков

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7) СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ИЗРАИЛЕ

Вячеслав Голев – охранник в Ариэле, закрывший своим телом невесту от террористов и погибший, спасая ее

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Шариф Хасон и Мангисто Мабау – сержанты спецподразделения ЯСАМ, предотвратившие теракт в Яффо

Амир Хури – сержант полиции, застреливший террориста в Бней-Браке и погибший сам

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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ В ИЗРАИЛЕ

Йорам Палти – предложил новаторский метод лечения нескольких видов рака с помощью электрического поля

Ади Барзель – руководитель исследования по новаторскому методу лечения СПИДа

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Вероника Купер – директор школы "Атид", принявшей множество репатриантов и беженцев из Украины и России

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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА И СМИ В ИЗРАИЛЕ

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Анатолий Белый – актер, за моноспектакль "Я здесь"

Зив Корен – фотожурналист, за работу в зоне боевых действий в Украине

Регина Шафир – художник, за цикл работ "Они излучают свет" о работниках израильского полевого госпиталя в Украине

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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАИЛЕ

Рои Озери – руководитель разработки первого в Израиле квантового компьютера WeizQC

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Авив Вольф – один из основателей стартапа Remilk, производящего коровье молоко без коров

Томер Айзен – руководитель компании Wilk, технологии которой позволят производить искусственное материнское молоко

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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ

Дарья Атаманов – художественная гимнастика, чемпионка Израиля и Европы в многоборье, завоевала несколько медалей Всемирных игр

Блессинг Африфа – легкая атлетика, рекордсмен Израиля и Европы, победитель молодежного чемпионата мира в беге на 200 метров

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Анастасия Горбенко – плавание, чемпионка Европы

Артем Долгопят – спортивная гимнастика, чемпион Европы

Миша Зильберман – первый израильский бадминтонист, ставший призером чемпионата Европы

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Тимна Нельсон-Леви – дзюдо, чемпионка Европы, первый номер мирового рейтинга в своей категории

Даниэла и Михаль Муниц – двукратные чемпионки юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике

Меши Розенфельд – джиу-джитсу, золотая медаль Всемирных игр

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Сборная Израиля по ушу – десятки медалей на чемпионате Европы

Юношеская сборная Израиля по футболу – серебряный призер чемпионата Европы

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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Война в Украине

Запрет женщинам в Афганистане на получение высшего образования

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Чемпионат мира по футболу в Катаре

Решение Верховного суда в США, отменяющее автоматическое право на аборты

Ликвидация в РФ правозащитного центра "Мемориал" и присвоение ему Нобелевской премии мира

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Закрытие в РФ свободных СМИ

Пандемия коронавируса, продолжающаяся около трех лет

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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Выборы в Кнессет 25-го созыва и формирование право-религиозного правительства

Заключение соглашения о морских границах с Ливаном

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Антитеррористическая операция "На заре" в секторе Газы

Резкий рост числа новых репатриантов из стран бывшего СССР

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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Регимантас Адомайтис – актер (Литва)

Юз Алешковский – писатель и поэт (СССР, США)

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Питер Брук – театральный режиссер (Великобритания, Франция)

Моника Витти – актриса (Италия)

Жан-Люк Годар – режиссер (Франция)

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Михаил Горбачев – первый и последний президент СССР

Елизавета II – королева Великобритании

Леонид Кравчук – первый президент Украины

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Леонид Куравлев – актер (Россия)

Виктор Мережко – режиссер, сценарист, актер (Россия)

Валерий Мищук – бард (Латвия, Россия)

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Борис Моисеев – хореограф, танцовщик, артист и певец (Беларусь, Россия)

Анатолий Найман – поэт и эссеист (Россия)

Валентина Полухина – литературовед (СССР, Великобритания)

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Виктор Санеев – спортсмен, тройной прыжок (СССР, Австралия)

Кира Сапгир – писательница (СССР, Франция)

Леонид Сергеев – бард (Беларусь, Россия)

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Александр Тимофеевский – поэт (Россия)

Жан-Луи Трентиньян – актер (Франция)

Юрий Шатунов – певец, солист "Ласкового мая" (Россия)

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Юрий Шухевич – советский диссидент, украинский политик

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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

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Евгений Арье – театральный режиссер, основатель театра "Гешер"

Игорь Бяльский – поэт, переводчик, издатель

Юлия Винер – писательница и поэтесса

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Сергей Григорьев – артист и музыкант

Ури Зоар – кинематографист

А.Б.Иегошуа – писатель

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Цвика Пик– певец и композитор

Алексей Цветков – поэт

Евгений Шаповалов – певец

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ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2022 ГОДА. Принять участие в опросе