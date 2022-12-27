Герои, антигерои, события 2022 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2022 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
В каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2022 ГОДА. Принять участие в опросе
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2022 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.
Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2022 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Человек года. Политика в Израиле,
6) Человек года. Экономика в Израиле,
7) Силы безопасности в Израиле,
8) Наука, образование и здоровье в Израиле,
9) Человек года. Культура и СМИ в Израиле,
10) Современные технологии в Израиле,
11) Человек года. Спорт в Израиле,
12) Событие года в мире,
13) Событие года в Израиле,
14) Потеря года в мире,
15) Потеря года в Израиле.
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НОМИНАНТЫ
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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Владимир Зеленский – президент Украины, остающийся на посту главы государства в сложнейший для его страны период полномасштабной войны с Российской Федерацией
Борис Джонсон – бывший премьер-министр Великобритании, оказывавший поддержку Украине до и после вторжения российской армии
Илья Яшин – российский оппозиционный политик, приговоренный в РФ к 8,5 годам лишения свободы за то, что он честно говорил о войне в Украине
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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Владимир Путин – президент РФ, развязавший 24 февраля 2022 года полномасштабную войну против Украины
Евгений Пригожин – "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнер", вербующей зэков и совершающей военные преступления в Украине
Си Цзиньпин – председатель КНР, угрожавший начать боевые действия во время визита Пелоси в Тайвань
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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Врачи израильского полевого госпиталя, работавшие в Украине
Михаэль Бродский – посол Израиля в Украине, возглавляющий дипломатическую миссию в крайне сложный период
Зои Север – израильская художница, спасающая жизни украинских бойцов, добывая для них защитное обмундирование
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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Яков Кедми – экс-глава "Натива", который под видом "борьбы с нацизмом" поддерживает войну против Украины
Басам ас-Саади – один из лидеров "Исламского джихада", арест которого привел к операции "На заре"
Ади Мизрахи – житель Холона, без какой-либо веской причины убивший Юрия Волкова
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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ
Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", сумевший сформировать право-религиозную коалицию после успешных выборов в Кнессет 25-го созыва и вернуться на пост премьер-министра
Итамар Бен-Гвир – лидер партии "Оцма Иегудит", добившийся поста министра национальной безопасности, занимая второе место в списке правого блока "Ционут Датит"
Мансур Аббас – политик, сумевший второй раз провести в Кнессет партию РААМ и увеличивший ее представительство в парламенте, став одним из лидеров арабского сектора, несмотря на участие в правительстве Беннета-Лапида
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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ
Алекс Кушнир – депутат от НДИ, возглавлявший финансовую комиссию в Кнессете 24-го созыва
Амнон Шаашуа, добившийся открытия первого за последние четыре десятилетия нового банка в Израиле (One Zero)
Амир Ярон – председатель Банка Израиля, лавирующий между инициативами политиков
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7) СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ИЗРАИЛЕ
Вячеслав Голев – охранник в Ариэле, закрывший своим телом невесту от террористов и погибший, спасая ее
Шариф Хасон и Мангисто Мабау – сержанты спецподразделения ЯСАМ, предотвратившие теракт в Яффо
Амир Хури – сержант полиции, застреливший террориста в Бней-Браке и погибший сам
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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ В ИЗРАИЛЕ
Йорам Палти – предложил новаторский метод лечения нескольких видов рака с помощью электрического поля
Ади Барзель – руководитель исследования по новаторскому методу лечения СПИДа
Вероника Купер – директор школы "Атид", принявшей множество репатриантов и беженцев из Украины и России
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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА И СМИ В ИЗРАИЛЕ
Анатолий Белый – актер, за моноспектакль "Я здесь"
Зив Корен – фотожурналист, за работу в зоне боевых действий в Украине
Регина Шафир – художник, за цикл работ "Они излучают свет" о работниках израильского полевого госпиталя в Украине
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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАИЛЕ
Рои Озери – руководитель разработки первого в Израиле квантового компьютера WeizQC
Авив Вольф – один из основателей стартапа Remilk, производящего коровье молоко без коров
Томер Айзен – руководитель компании Wilk, технологии которой позволят производить искусственное материнское молоко
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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ
Дарья Атаманов – художественная гимнастика, чемпионка Израиля и Европы в многоборье, завоевала несколько медалей Всемирных игр
Блессинг Африфа – легкая атлетика, рекордсмен Израиля и Европы, победитель молодежного чемпионата мира в беге на 200 метров
Анастасия Горбенко – плавание, чемпионка Европы
Артем Долгопят – спортивная гимнастика, чемпион Европы
Миша Зильберман – первый израильский бадминтонист, ставший призером чемпионата Европы
Тимна Нельсон-Леви – дзюдо, чемпионка Европы, первый номер мирового рейтинга в своей категории
Даниэла и Михаль Муниц – двукратные чемпионки юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике
Меши Розенфельд – джиу-джитсу, золотая медаль Всемирных игр
Сборная Израиля по ушу – десятки медалей на чемпионате Европы
Юношеская сборная Израиля по футболу – серебряный призер чемпионата Европы
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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Война в Украине
Запрет женщинам в Афганистане на получение высшего образования
Чемпионат мира по футболу в Катаре
Решение Верховного суда в США, отменяющее автоматическое право на аборты
Ликвидация в РФ правозащитного центра "Мемориал" и присвоение ему Нобелевской премии мира
Закрытие в РФ свободных СМИ
Пандемия коронавируса, продолжающаяся около трех лет
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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Выборы в Кнессет 25-го созыва и формирование право-религиозного правительства
Заключение соглашения о морских границах с Ливаном
Антитеррористическая операция "На заре" в секторе Газы
Резкий рост числа новых репатриантов из стран бывшего СССР
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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ
Регимантас Адомайтис – актер (Литва)
Юз Алешковский – писатель и поэт (СССР, США)
Питер Брук – театральный режиссер (Великобритания, Франция)
Моника Витти – актриса (Италия)
Жан-Люк Годар – режиссер (Франция)
Михаил Горбачев – первый и последний президент СССР
Елизавета II – королева Великобритании
Леонид Кравчук – первый президент Украины
Леонид Куравлев – актер (Россия)
Виктор Мережко – режиссер, сценарист, актер (Россия)
Валерий Мищук – бард (Латвия, Россия)
Борис Моисеев – хореограф, танцовщик, артист и певец (Беларусь, Россия)
Анатолий Найман – поэт и эссеист (Россия)
Валентина Полухина – литературовед (СССР, Великобритания)
Виктор Санеев – спортсмен, тройной прыжок (СССР, Австралия)
Кира Сапгир – писательница (СССР, Франция)
Леонид Сергеев – бард (Беларусь, Россия)
Александр Тимофеевский – поэт (Россия)
Жан-Луи Трентиньян – актер (Франция)
Юрий Шатунов – певец, солист "Ласкового мая" (Россия)
Юрий Шухевич – советский диссидент, украинский политик
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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Евгений Арье – театральный режиссер, основатель театра "Гешер"
Игорь Бяльский – поэт, переводчик, издатель
Юлия Винер – писательница и поэтесса
Сергей Григорьев – артист и музыкант
Ури Зоар – кинематографист
А.Б.Иегошуа – писатель
Цвика Пик– певец и композитор
Алексей Цветков – поэт
Евгений Шаповалов – певец
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ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2022 ГОДА. Принять участие в опросе