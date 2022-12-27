adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
15 - 19°
Эйлат:
12 - 18°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.493 ₪ 3.706 ₪
Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
15 - 19°
Эйлат:
12 - 18°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Герои, антигерои, события 2022 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Герои, антигерои, события 2022 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
    Фото NEWSru.co.il

    Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2022 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

    Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.

    "Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

    adv_11 m_ar_1

    В каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

    adv_12 incontent_1

    Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

    ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2022 ГОДА. Принять участие в опросе

    adv_13 m_ar_2

    При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2022 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

    adv_14 incontent_2

    Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.

    Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

    adv_15 m_ar_3

    Голосование в 2022 году проводится по следующим номинациям:
    1) Герой года в мире,
    2) Антигерой года в мире,
    3) Герой года в Израиле,
    4) Антигерой года в Израиле,
    5) Человек года. Политика в Израиле,
    6) Человек года. Экономика в Израиле,
    7) Силы безопасности в Израиле,
    8) Наука, образование и здоровье в Израиле,
    9) Человек года. Культура и СМИ в Израиле,
    10) Современные технологии в Израиле,
    11) Человек года. Спорт в Израиле,
    12) Событие года в мире,
    13) Событие года в Израиле,
    14) Потеря года в мире,
    15) Потеря года в Израиле.

    adv_16 incontent_3

    ...

    НОМИНАНТЫ

    adv_17 m_ar_4

    ...

    adv_18 incontent_4

    1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

    Владимир Зеленский – президент Украины, остающийся на посту главы государства в сложнейший для его страны период полномасштабной войны с Российской Федерацией

    adv_19 m_ar_5

    Борис Джонсон – бывший премьер-министр Великобритании, оказывавший поддержку Украине до и после вторжения российской армии

    adv_20 incontent_5

    Илья Яшин – российский оппозиционный политик, приговоренный в РФ к 8,5 годам лишения свободы за то, что он честно говорил о войне в Украине

    ...

    adv_21 m_ar_6

    2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

    Владимир Путин – президент РФ, развязавший 24 февраля 2022 года полномасштабную войну против Украины

    Евгений Пригожин – "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнер", вербующей зэков и совершающей военные преступления в Украине

    adv_22 m_ar_7

    Си Цзиньпин – председатель КНР, угрожавший начать боевые действия во время визита Пелоси в Тайвань

    ...

    3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

    adv_23 m_ar_8

    Врачи израильского полевого госпиталя, работавшие в Украине

    Михаэль Бродский – посол Израиля в Украине, возглавляющий дипломатическую миссию в крайне сложный период

    Зои Север – израильская художница, спасающая жизни украинских бойцов, добывая для них защитное обмундирование

    adv_24 m_ar_9

    ...

    4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

    Яков Кедми – экс-глава "Натива", который под видом "борьбы с нацизмом" поддерживает войну против Украины

    adv_25 m_ar_10

    Басам ас-Саади – один из лидеров "Исламского джихада", арест которого привел к операции "На заре"

    Ади Мизрахи – житель Холона, без какой-либо веской причины убивший Юрия Волкова

    ...

    adv_26 m_ar_11

    5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

    Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", сумевший сформировать право-религиозную коалицию после успешных выборов в Кнессет 25-го созыва и вернуться на пост премьер-министра

    Итамар Бен-Гвир – лидер партии "Оцма Иегудит", добившийся поста министра национальной безопасности, занимая второе место в списке правого блока "Ционут Датит"

    adv_27 m_ar_12

    Мансур Аббас – политик, сумевший второй раз провести в Кнессет партию РААМ и увеличивший ее представительство в парламенте, став одним из лидеров арабского сектора, несмотря на участие в правительстве Беннета-Лапида

    ...

    6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

    adv_28 m_ar_13

    Алекс Кушнир – депутат от НДИ, возглавлявший финансовую комиссию в Кнессете 24-го созыва

    Амнон Шаашуа, добившийся открытия первого за последние четыре десятилетия нового банка в Израиле (One Zero)

    Амир Ярон – председатель Банка Израиля, лавирующий между инициативами политиков

    adv_29 m_ar_14

    ...

    7) СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ИЗРАИЛЕ

    Вячеслав Голев – охранник в Ариэле, закрывший своим телом невесту от террористов и погибший, спасая ее

    adv_30 m_ar_15

    Шариф Хасон и Мангисто Мабау – сержанты спецподразделения ЯСАМ, предотвратившие теракт в Яффо

    Амир Хури – сержант полиции, застреливший террориста в Бней-Браке и погибший сам

    ...

    adv_31 m_ar_16

    8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ В ИЗРАИЛЕ

    Йорам Палти – предложил новаторский метод лечения нескольких видов рака с помощью электрического поля

    Ади Барзель – руководитель исследования по новаторскому методу лечения СПИДа

    adv_32 m_ar_17

    Вероника Купер – директор школы "Атид", принявшей множество репатриантов и беженцев из Украины и России

    ...

    9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА И СМИ В ИЗРАИЛЕ

    adv_33 m_ar_18

    Анатолий Белый – актер, за моноспектакль "Я здесь"

    Зив Корен – фотожурналист, за работу в зоне боевых действий в Украине

    Регина Шафир – художник, за цикл работ "Они излучают свет" о работниках израильского полевого госпиталя в Украине

    adv_34 m_ar_19

    ...

    10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАИЛЕ

    Рои Озери – руководитель разработки первого в Израиле квантового компьютера WeizQC

    adv_35 m_ar_20

    Авив Вольф – один из основателей стартапа Remilk, производящего коровье молоко без коров

    Томер Айзен – руководитель компании Wilk, технологии которой позволят производить искусственное материнское молоко

    ...

    adv_36 m_ar_21

    11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ

    Дарья Атаманов – художественная гимнастика, чемпионка Израиля и Европы в многоборье, завоевала несколько медалей Всемирных игр

    Блессинг Африфа – легкая атлетика, рекордсмен Израиля и Европы, победитель молодежного чемпионата мира в беге на 200 метров

    adv_37 m_ar_22

    Анастасия Горбенко – плавание, чемпионка Европы

    Артем Долгопят – спортивная гимнастика, чемпион Европы

    Миша Зильберман – первый израильский бадминтонист, ставший призером чемпионата Европы

    adv_38 m_ar_23

    Тимна Нельсон-Леви – дзюдо, чемпионка Европы, первый номер мирового рейтинга в своей категории

    Даниэла и Михаль Муниц – двукратные чемпионки юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике

    Меши Розенфельд – джиу-джитсу, золотая медаль Всемирных игр

    adv_39 m_ar_24

    Сборная Израиля по ушу – десятки медалей на чемпионате Европы

    Юношеская сборная Израиля по футболу – серебряный призер чемпионата Европы

    ...

    adv_40 m_ar_25

    12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

    Война в Украине

    Запрет женщинам в Афганистане на получение высшего образования

    adv_41 m_ar_26

    Чемпионат мира по футболу в Катаре

    Решение Верховного суда в США, отменяющее автоматическое право на аборты

    Ликвидация в РФ правозащитного центра "Мемориал" и присвоение ему Нобелевской премии мира

    adv_42 m_ar_27

    Закрытие в РФ свободных СМИ

    Пандемия коронавируса, продолжающаяся около трех лет

    ...

    adv_43 m_ar_28

    13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

    Выборы в Кнессет 25-го созыва и формирование право-религиозного правительства

    Заключение соглашения о морских границах с Ливаном

    adv_44 m_ar_29

    Антитеррористическая операция "На заре" в секторе Газы

    Резкий рост числа новых репатриантов из стран бывшего СССР

    ...

    adv_45 m_ar_30

    14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

    Регимантас Адомайтис – актер (Литва)

    Юз Алешковский – писатель и поэт (СССР, США)

    adv_46 m_ar_31

    Питер Брук – театральный режиссер (Великобритания, Франция)

    Моника Витти – актриса (Италия)

    Жан-Люк Годар – режиссер (Франция)

    adv_47 m_ar_32

    Михаил Горбачев – первый и последний президент СССР

    Елизавета II – королева Великобритании

    Леонид Кравчук – первый президент Украины

    adv_48 m_ar_33

    Леонид Куравлев – актер (Россия)

    Виктор Мережко – режиссер, сценарист, актер (Россия)

    Валерий Мищук – бард (Латвия, Россия)

    adv_49 m_ar_34

    Борис Моисеев – хореограф, танцовщик, артист и певец (Беларусь, Россия)

    Анатолий Найман – поэт и эссеист (Россия)

    Валентина Полухина – литературовед (СССР, Великобритания)

    adv_50 m_ar_35

    Виктор Санеев – спортсмен, тройной прыжок (СССР, Австралия)

    Кира Сапгир – писательница (СССР, Франция)

    Леонид Сергеев – бард (Беларусь, Россия)

    adv_51 m_ar_36

    Александр Тимофеевский – поэт (Россия)

    Жан-Луи Трентиньян – актер (Франция)

    Юрий Шатунов – певец, солист "Ласкового мая" (Россия)

    adv_52 m_ar_37

    Юрий Шухевич – советский диссидент, украинский политик

    ...

    15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

    adv_53 m_ar_38

    Евгений Арье – театральный режиссер, основатель театра "Гешер"

    Игорь Бяльский – поэт, переводчик, издатель

    Юлия Винер – писательница и поэтесса

    adv_54 m_ar_39

    Сергей Григорьев – артист и музыкант

    Ури Зоар – кинематографист

    А.Б.Иегошуа – писатель

    adv_55 m_ar_40

    Цвика Пик– певец и композитор

    Алексей Цветков – поэт

    Евгений Шаповалов – певец

    adv_56 m_ar_41

    ...

    ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2022 ГОДА. Принять участие в опросе

    adv_57 article_dw_desk
    adv_58 article_dw_mobile
    adv_59 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_60 ar_middle_wwh
    adv_61 ar_middle_yandex
    adv_62 ar_middle_mobile_yandex
    adv_63 ar_right_wwh
    adv_64 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:56 Герои, антигерои, события 2022 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
    12:01 Разрешено к публикации: теракты в Иерусалиме совершил житель Кафр-Акаба, сочувствующий ИГ
    10:58 Смотрич раскритиковал начальника генштаба, Ганц поддержал Кохави
    10:32 Коронавирус в Израиле 27 декабря 2022 года: более 11800 зараженных, около 530 в больницах с диагнозом COVID-19
    10:17 Surfshark: Израиль – лучшая страна для пользования интернетом, если не считать госуслуг
    09:57 Раскопки Силоамской купели: крупнейшая миква в истории предстанет во всем великолепии
    09:41 Завершено строительство "Обратного водовода", который будет перекачивать опресненную воду из моря в Кинерет
    09:02 Банки: "Цены на жилье снизятся на 5-10%". "S&P Маалот": "Это ненадолго"
    adv_65 ar_right_2
    adv_66 ar_right_3
    adv_67 ar_right_4
    adv_68 ar_right_5